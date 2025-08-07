С 1 сентября для всех пользователей каршеринга в Москве станет обязательной верификация через Mos ID. Это новое требование введено для повышения безопасности: теперь аренда автомобиля будет доступна только после подтверждения учётной записи на на портале мэрии.

Такая система уже работает для курьеров и проката самокатов — и показывает отличные результаты, считают в мэрии: с начала сезона аварийность снизилась на 60%.

То же самое ожидается и от каршеринга: проверка данных водителей позволит ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает правила, а в случае ДТП или ЧС — быстро устанавливать личность водителя, так как в системе будут актуальные данные о водителях — даже если они поменяли документы.

Пройти верификацию просто: нужно подтвердить статус своей учётной записи на портале мэрии — это займёт всего несколько минут.

Каршеринг в Москве продолжает расти: за последние полгода число поездок увеличилось на 10%. Сегодня в городе ежедневно совершается более 150 тысяч каршеринговых поездок. На одну машину приходится 5-6 поездок в день — это значит, что 100 тысяч личных автомобилей остаются вне дорог, разгружая трафик, утверждают в мэрии.

Безопасность тоже улучшается: в 2024 году количество ДТП с участием арендных автомобилей снизилось на 11%, число раненых уменьшилось на 12%, а погибших — на 53%. И всё это — при росте количества поездок на 2 миллиона.

Каршеринг остаётся удобной и доступной альтернативой личному авто. Он избавляет от расходов на обслуживание и парковку, даёт возможность не возвращаться за машиной после поездки, позволяет протестировать разные модели и, главное — не нужно покупать машину, если она не нужна каждый день.