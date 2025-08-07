Во время продолжительного дождя пара лебедей, которые живут в пруду Быково болото, выбрались на берег.

Улететь лебеди не могут — им подрезают крылья. Предполагается, что и выйти из пруда они тоже не могут — пологий выход перегорожен сеткой. Но то ли сетка была плохо закреплена, то ли воды в пруду стало слишком много.

Как бы там ни было, лебеди мирно щипали траву на берегу и уходить далеко от привычного пруда не собирались. С ними гулял их птенец, уже довольно крупный. А потом с ним случилась беда: он заплыл под деревянный настил, который в прошлом году устроили вдоль берега, и там застрял.

«Полтора часа ходили вокруг, МЧС вызвали, но в итоге хороший человек с инструментом сумел вытащить мелкого», — рассказала местная жительница Мария и добавила, что всё это может повториться.

Новости 1-го микрорайона