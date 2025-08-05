Работы были запланированы на прошлый год, но их отложили из-за «длительного согласования проектной документации с уполномоченными специализированными организациями», рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

Кроме этой дорожки, до конца года фонари поставят на дорожках к МИЭТу (135 штук), на лесной опушке у корпуса 914 (24 фонаря) и ещё четыре — на детской площадке возле корпуса 815.