Дептранс подобрал новый — уже пятый — цвет для подголовников и поручней электропоездов «Иволга 4.0», курсирующих на МЦД. До того были синие, красные, желтые и фиолетовые. Расцветки подбираются «на основе анализа мнений и отзывов пассажиров, а также самых современных тенденций дизайна».

Первый поезд с салоном цвета мяты прибыл с Тверского вагоностроительного завода в Москву и скоро выйдет на МЦД. Новый цвет символизирует свежесть, вызывает ассоциации с летним ветром, морскими волнами и листвой деревьев, пояснили в мэрии. К тому же сочетается с серым оттенком обивки кресел. Следующие поезда будут созданы с салоном в таком же цвете — то есть в мятном. Вероятно, департамент транспорта проводит какие-то опросы по поводу расцветок кресел и поручней.

На МЦД-3 ходят «Иволги» с жёлтыми, синими, фиолетовыми креслами и поручнями. А вам какой цвет больше нравится?