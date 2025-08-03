Теперь в одном приложении доступны два типа самокатов, а также велосипеды «Велобайк».
Фиолетовые самокаты продолжит обслуживать «Юрент», а «Яндекс Go» выступит привычной платформой как для заказа такси и еды, так и аренды электросамокатов.
«Партнерство двух сервисов позволит разнообразить транспортные сценарии горожан и сделать сервисы микромобильности еще доступнее», — говорили в «Юренте» два года назад, когда сервисы начали техническую интеграцию.
Основной сценарий использования электросамокатов у большинства читателей «Зеленоград.ру» — транспортный: добраться от точки А до точки Б (81%). Преимущественно для развлечений самокаты используют 19% респондентов (всего в опросе участвовали 1400 человек).
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