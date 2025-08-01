Это братская могила — здесь захоронены останки красноармейцев, погибших в боях за Москву в 1941 году. Памятник поставили в 1956 году — тогда еще в деревне Александровка. Сейчас мемориал относится к объектам культурного наследия регионального значения. В центре композиции — фигура воина с автоматом на постаменте. Перед ним и по обе стороны от памятника находятся три цветника со стелами и мемориальными досками.

Состояние мемориала неудовлетворительное, говорится в документах на реставрацию — нужно полное восстановление. Утрачена одна из мемориальных досок. Видимо, памятник «латали» и переделывали, поскольку первоначально он был выполнен из других материалов: скульптура была окрашена в белый цвет, постамент, цоколь, основание были из кирпича, окрашенного в серый цвет. Позднее их облицевали гранитными плитами. На самом постаменте была мраморная доска с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины» (кажется, сейчас она хранится в Музее Зеленограда).

Реставрация подразумевает демонтаж мемориальных досок, пиронов, устройство фундамента, основания, гидроизоляции, промывку, расчистку, обработку всех элементов мемориала, восстановление утраченный мемориальной доски.

Для производства работ понадобится выкопать 243 многолетних растения, а затем посадить их обратно. Какие именно, не уточняется. Здесь растут старые ели и другие деревья.

Реставрацию оценивают в 13 миллионов рублей. На производство работ дается около 15 месяцев — вероятно, зимой их приостановят.

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