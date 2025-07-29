Установлены идентичные электромеханические шлагбаумы «Интеллект парк», оборудованные камерами, датчиками и считывателями. Для их установки провели общее собрание собственников, собрали документы и получили одобрение местных депутатов.

«У нас проводилось собрание, большинство жильцов были „за“. И я тоже: у нас дети гуляют, идут из школы и садика, я считаю, что шлагбаум нужен для безопасности. И чтобы своим места хватило во дворе», — рассказала жительница дома 4 Ольга.

Жители переживают за то, что с введением платных парковок автомобилисты в поисках бесплатного места начнут занимать их дворы. Тревога обоснована: уже с 15 августа платной станет соседняя парковка на площади Юности. А также ещё на десяти улицах: Логвиненко, Летчицы Тарасовой, Юности, Андреевка, Михайловка, Александровка, Железнодорожная, на Георгиевском, Центральном и Панфиловском проспектах.

Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» (около 60%) хотели бы закрыть свой двор, но есть и те, кто не поддерживает такие меры (30%).

«Я живу в третьем микрорайоне, у нас нет шлагбаумов. И я считаю, что так и должно быть. Мы все люди, а что если вам нужно будет встать в другом дворе? Мы простой народ, везде и так заборов понаставили, совсем друг от друга отгородимся», — рассказал водитель Сергей.

Сейчас мэрия помогает ставить шлагбаумы: проверяет возможность установки, собирает все необходимые документы, оплачивает саму установку и первый год обслуживания. Кроме того, из процесса согласования установки шлагбаума исключили муниципальных депутатов.

«Мы в 5-6 раз сокращаем текущие сроки по установке ограждающих устройств во дворах — с 5-6 месяцев до 30 дней», — утверждают в мэрии.