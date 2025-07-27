В российских городах начали запрещать прокат самокатов. Московская мэрия вынуждена объяснять, что самокаты полезны 27.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Полный запрет электросамокатов, моноколес, сегвеев и подобных устройств, обобщенно называемых средствами индивидуальной мобильности (СИМ) ввели в Благовещенске. Затем запретили аренду самокатов в Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края, анонсировали запрет в Кудрове Ленинградской области.

Формальная причина — рост числа ДТП и жалобы жителей. Но некоторые эксперты считают, речь идёт скорее о политике, чем о реальных транспортных проблемах.

«Самокаты стали удобным инструментом для отвлечения внимания, быстрой победы над несуществующим врагом», — считает урбанист Аркадий Гершман. Он подчеркивает: «Власть играла в популизм, а теперь департамент транспорта Москвы вынужден напоминать, что самокаты — это нужная вещь».

Это подтверждает статистика: за первые четыре месяца сезона москвичи совершили более 40 млн поездок на электросамокатах. Каждый день — 302 тысячи поездок, в среднем по 10 минут. По числу таких коротких поездок самокаты уже обогнали такси. 85% всех прокатов совершаются по транспортному сценарию — чтобы быстро добраться от дома или работы до станции метро или МЦД, автобусной остановки. В Москве 30% жителей стали реже пользоваться личным авто летом, а значит, снижается нагрузка на дороги и вредные выбросы.

Московская мэрия занимает чёткую позицию. «Запрещать целую отрасль нельзя. Это вечный конфликт — и надо искать компромисс», — говорил в прошлом году мэр Собянин. В дептрансе добавляют: «Мы за грамотное регулирование. В городе действует автоматическое ограничение скорости, более 350 медленных зон, обязательная проверка возраста и номерные знаки для поиска нарушителей». Число ДТП с пострадавшими с участием СИМ за первое полугодие сократилось на 60%.

В других городах запреты объясняют неподготовленной инфраструктурой и жалобами жителей. «Подавляющее большинство воспринимают самокат как игрушку», — признал мэр Благовещенска.

«Микромобильность — не развлечение, а необходимость», — уверен эксперт Юрий Николаев, издатель «Трушеринга». Он напоминает: в 2024 году россияне совершили почти 272 миллиона поездок на СИМ, а электросамокаты стали «регулируемым, доступным и понятным» транспортом, который по темпам своего развития значительно опережает другие виды общественного транспорта даже в крупных российских городах.

Исток конфликта — в фактическом отсутствии выделенной инфраструктуры для СИМ, считает Гершман: «Строили бы велодороги по заветам транспортников — проблемы изначально не было бы».

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