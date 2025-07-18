Турникетный павильон, ведущий на крайнюю платформу со стороны нового города демонтируют с 21 июля (это понедельник). Закрывать поездки надо будет на валидаторах, находящихся непосредственно на платформе.

Возле старой первой платформы находится путь №7. К ней прибывают электрички, идущие с Ленинградского вокзала до Зеленограда, затем они едут в депо. Пока поезда продолжат там останавливаться, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК. Демонтаж павильона связан со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург.

В перспективе крайнюю платформу должны снести — на её месте как раз пройдут пути ВСМ. Точная дата начала сноса пока неизвестна. Для каких именно работ сносят уличные турникеты у крайней платформы — уточним.

МТППК просит не забывать валидировать проездные билеты на входе и выходе с платформ.