По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких ДТП в Москве снизилось на 60% — за первое полугодие 2025 года зафиксировано 297 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): в результате погибли 4 человека, а 310 получили травмы. Аварий с самокатами, в которых пострадали дети, стало меньше на 50%.

О причинах такого резкого снижения аварийности в Госавтоинспекции не говорят. Однако в департаменте транспорта связывают это обязательной проверкой возраста, снижением максимальной скорости с 25 до 20 км/ч (правда, сейчас для аккуратных пользователей вернули 25 км/ч), пересмотром границ медленных зон, где скорость ограничена 5-15 км/ч, а также полицейскими рейдами.

Однако возможная причина в снижении числа поездок: в прошлом сезоне в среднем в день их было 320 тысяч, в этом 230 (по данным за май). Впрочем, ездить стали меньше, возможно, из-за контроля возраста.

В Зеленограде в прошлом году, число аварий с самокатами резко увеличилось — почти вдвое. Тогда это связывали с ростом числа прокатных самокатов. При этом почти никто из опрошенных читателей «Зеленоград.ру» не верил, что число ДТП с самокатами в 2025 году снизится. Это приятная ошибка.