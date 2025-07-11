На корреспондента «Зеленоград.ру» напали во время съемки повреждения деревьев в ходе благоустройства 11.07.2025 ZELENOGRAD.RU

9 июля экскаватор перемалывал корни деревьев и кусты, затрагивая неогороженные щитами соседние деревья, — так идёт благоустройство территории возле корпуса 360. Корреспондент «Зеленоград.ру» увидела это и начала снимать на телефон.

Один из рабочих сразу же напрягся — «зачем снимаешь?» — и начал звонить своему начальнику. Какая должность у этого начальника, выяснить не удалось. Тот быстро появился, представиться отказался. На вопрос об уничтожении деревьев и отсутствии щитов возле них, ответил «Это не деревья, а сорняки».

«Затем произошла сцена в бандитском стиле: полился громкий мат в мой адрес, он меня толкнул — чудом удержалась на ногах, — бешено орал, что у него есть „связи наверху, ты даже не представляешь, где“, угрожал отобрать и разбить телефон, — рассказала корреспондент. — К сожалению, я не смогла заснять эту сцену: степень агрессии была такова, что съемка была бы просто опасна для жизни, к тому же он замахивался и блокировал мои передвижения. С трудом удалось уйти обратно на мост к ДК, причём этот мужчина продолжал меня преследовать с угрозами — пришлось даже кричать с моста с просьбой о помощи. После этого он, наконец, ушёл».

Кстати, среди потока мата у него проскочило — мол, двадцать человек уже сегодня приходили, мешают, @#$%, работать. Тот факт, что люди имеют полное право спрашивать, что именно делают в их дворе за их же налоги (работы ведутся по госконтракту), этому «начальнику со связями» в голову не приходит.

Воспрепятствование деятельности журналистов — уголовное преступление. Когда оно сопровождается угрозой применения насилия, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.

Заказчик благоустройства у «Флейты» — зеленоградский «Жилищник», подрядчик по контракту — ООО «Скс Групп», директор Косян Сипан Вардович. Подрядчику уже начислен штраф за «ненадлежащее исполнение обязательств» (каких именно, пока неизвестно). Ранее в управе района Савелки сказали, что работы задерживаются из-за большого количества зеленых насаждений вдоль «Флейты»: якобы подрядчику «приходится перемещать стройматериалы вручную». Видимо, управу дезинформировали: техника подрядчика спокойно ездит по траве и кустам вглубь территорию вдоль дома — траншеи и проплешины отчетливо видны на том, что осталось от газонов.

Повсеместное уничтожение корней деревьев вдоль пешеходных дорожек ради укладки бордюров — бич нынешнего благоустройства. Департамент природопользования уже признал нарушения, а в одном из дворов даже решили изменить проект, исключив из него укладку бордюров, потому что внезапно обнаружили препятствия в виде корней деревьев.

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