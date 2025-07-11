9 июля экскаватор перемалывал корни деревьев и кусты, затрагивая неогороженные щитами соседние деревья, — так идёт благоустройство территории возле корпуса 360. Корреспондент «Зеленоград.ру» увидела это и начала снимать на телефон.

Один из рабочих сразу же напрягся — «зачем снимаешь?» — и начал звонить своему начальнику. Какая должность у этого начальника, выяснить не удалось. Тот быстро появился, представиться отказался. На вопрос об уничтожении деревьев и отсутствии щитов возле них, ответил «Это не деревья, а сорняки».

«Затем произошла сцена в бандитском стиле: полился громкий мат в мой адрес, он меня толкнул — чудом удержалась на ногах, — бешено орал, что у него есть „связи наверху, ты даже не представляешь, где“, угрожал отобрать и разбить телефон, — рассказала корреспондент. — К сожалению, я не смогла заснять эту сцену: степень агрессии была такова, что съемка была бы просто опасна для жизни, к тому же он замахивался и блокировал мои передвижения. С трудом удалось уйти обратно на мост к ДК, причём этот мужчина продолжал меня преследовать с угрозами — пришлось даже кричать с моста с просьбой о помощи. После этого он, наконец, ушёл».