Для этого отдаленного района заказ привезут максимум за час. Для этого сделали доставку на автомобилях, возить будут со склада в 11-м микрорайоне — там удобный выезд. Из плюсов — на этом складе ассортимент в два раза больше, чем на обычном: шесть тысяч позиций .

Новости 5-го микрорайона и МЖК