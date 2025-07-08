Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК 08.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Для этого отдаленного района заказ привезут максимум за час. Для этого сделали доставку на автомобилях, возить будут со склада в 11-м микрорайоне — там удобный выезд. Из плюсов — на этом складе ассортимент в два раза больше, чем на обычном: шесть тысяч позиций .

Новости 5-го микрорайона и МЖК

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Пятьсот ромашек раздаст цветочный магазин к Дню семьи, любви и верности 7 и 8 июля Новости
Температура на этой неделе превысит +30° — жара продержится до выходных Новости
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Панк-концерт в баре возле станции Крюково — 26 июля Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Юные гимнастки из Зеленограда победили на международном турнире в Китае Новости
На Яблоневой аллее решили сделать новый пешеходный переход — но только через год Новости
Новые бесплатные парковочные места появились на Озерной аллее со стороны пруда Новости
Глава управы фиксирует проблемы района во время пробежек Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
От укладки бордюров вдоль пешеходных дорожек отказались — строители внезапно обнаружили, что этому мешают корни деревьев Новости
Институт интегральной электроники НИУ МИЭТ: как готовят специалистов, которые сегодня как никогда нужны отрасли Реклама
Летние дни преображения в «Квезаль» — Только 7, 11 и 12 июля «Квезаль» предоставляет счастливую возможность стать еще прекраснее! Реклама
Пляж на Сенеже адаптировали для инвалидов. Нужно ли это в Зеленограде? Новости
Собаку, жестко привязанную к дереву, нашли в лесу под Зеленоградом. В фонде «Ника» помогли найти хозяина Новости
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
На Сосновой аллее разобрали часть барьерного ограждения для будущего разворота Новости
На пожаре в строящемся ЖК в Андреевке горел строительный мусор — его потушили за десять минут. Официальный комментарий застройщика Новости
Рекордно длинные новогодние каникулы в начале 2026 года — опубликован календарь праздничных и выходных дней Новости
Рыбу перевезли из одного зеленоградского пруда в другой Новости
Двое Жуковых из группы «Руки Вверх!» выступят в Зеленограде — сначала один, потом другой Афиша
© 1997–2025 Зеленоград.ру