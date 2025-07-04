«Купание запрещено», — повторяют спасатели в рупор и подтверждают таблички на Школьном озере. Водоем закрыт для купания в связи с неудовлетворительными результатами проб воды.
Отдыхающие на Школьном озере жаловались на неприятный запах и грязную воду ещё с начала лета, но вряд ли запрет связан с этим — одновременно запретили купаться и в Чёрном озере, где таких проблем не было
«Думаю, что в этом году не откроют уже. Раньше озеро было чистым, а сейчас, видимо, что-то неправильно очистили. Нарушили экосистему, какие-то бактерии внутри, наверное», — рассказала отдыхающая.
Однако сейчас отдыхающих на Школьном озере не сильно расстраивает запрет на купание, ведь гулять, отдыхать на пляже, играть в волейбол, бадминтон и другие игры по-прежнему можно.
«Сейчас ещё и погода не очень подходящая для купания, и к воде здесь мы всегда относились с настороженностью. Недавно убрали водоросли, но озеро все равно не вызывает доверия, было много неприятных колючих растений. Мы с сыном фигурки из песочка собираем — он очень приятный», — рассказала молодая мама.
Но есть и те, кто считает водоём подходящим для купания. Некоторых жителей запрет всё же расстроил.
«Мы хотели искупаться или хотя бы ножки помочить. Как только подошли к воде, спасатели стазу стали объявлять в рупор, что это запрещено. Руками воду тоже нельзя потрогать. Раньше не замечали, что вода здесь грязная», — рассказала Марина.
«Мы с детьми этим летом купались, вроде, такое же озеро, как и везде. Сейчас пришла проверить обстановку. При приближении к воде спасатели сразу просят выйти из воды», — добавила другая отдыхающая.
Несмотря на замечания спасателей и таблички, дети все равно хотя бы ненадолго, но пытаются зайти в водоём.