Отдыхающие на Школьном озере жаловались на неприятный запах и грязную воду ещё с начала лета, но вряд ли запрет связан с этим — одновременно запретили купаться и в Чёрном озере, где таких проблем не было

«Думаю, что в этом году не откроют уже. Раньше озеро было чистым, а сейчас, видимо, что-то неправильно очистили. Нарушили экосистему, какие-то бактерии внутри, наверное», — рассказала отдыхающая.

Однако сейчас отдыхающих на Школьном озере не сильно расстраивает запрет на купание, ведь гулять, отдыхать на пляже, играть в волейбол, бадминтон и другие игры по-прежнему можно.

«Сейчас ещё и погода не очень подходящая для купания, и к воде здесь мы всегда относились с настороженностью. Недавно убрали водоросли, но озеро все равно не вызывает доверия, было много неприятных колючих растений. Мы с сыном фигурки из песочка собираем — он очень приятный», — рассказала молодая мама.