Маргарита Тарханова — второклассница школы 1528 — привезла из Китая пять золотых медалей. Она заняла первое место в вольном выступлении, многоборье, прыжке, а также в выступлении на брусьях и бревне. Маргарита уже выступала на первенстве Москвы и имеет в своём активе призовые места в личном и командном многоборье.

Елизавета Генералова — третьеклассница школы 1557 —получила на соревнованиях в Пекине 5 серебряных медалей, заняв вторые места в тех же дисциплинах, что и Маргарита. Елизавета — четырехкратная рекордсменка России, ей принадлежат рекорды по наибольшему количеству подъемов с переворотом в 4 года (12 повторений), медленным переворотам назад и вперед с выходами из них в наименьшем в России возрасте (4 года), наибольшему количеству подтягиваний за один подход (21 раз в 4 года). Елизавета — бронзовый призер в личном многоборье на первенстве Москвы, а в 2022 году она стала участницей программы Первого канала «Лучше всех».

Юные спортсменки занимаются гимнастикой в зеленоградском клубе Madness, их тренирует Екатерина Заболотная. Поездка в Китай была организована при поддержке Ассоциации спортсменов и тренеров по гимнастическим видам спорта.

Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет Маргариту и Елизавету, их родителей и тренеров! Ура!