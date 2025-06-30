Собаку, жестко привязанную к дереву, нашли в лесу под Зеленоградом. В фонде «Ника» помогли найти хозяина 30.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Намордник туго затянут, поводок позволял только стоять или сидеть — в таком виде нашли собаку местные жители и обратились в фонд «Ника», сотрудники которого забрали пса.

«Шерсть — в грязи и комарах, тело дрожит от страха. Освободили — начал чесаться, разодрал ухо. Сколько он был в таком состоянии — неизвестно. Кто так поступил — остаётся вопросом», — рассказали в фонде.

Псу дали новое имя — Тапио. В приюте он показал себя хорошо: слушался, спокойно ходил на поводке, ладил с другими собаками. В «Нике» удивлялись: «Такому парню не место в приюте».

Вскоре в приют обратился Михаил — хозяин пса. Оказалось, на время отъезда он попросил соседа присмотреть за собакой. Сосед сам бывший собачник и уже помогал в присмотре за Вагнером — так звали пса. Но на одной из Вагнер вырвался и убежал.

«Сосед прошёл маршрут, подождал у площадки, потом пошёл домой — думал, пёс сам вернётся. Искал несколько дней, опрашивал собачников — безрезультатно», — рассказал Михаил.

Он случайно увидел видео фонда и узнал питомца. Связался с «Никой», прислал доказательства. Кто привязал Вагнера, он не знает.

«Думаю, кто-то нашёл в лесу и специально привязал, чтобы был заметен. Может, с недружелюбной собакой и без телефона — привязал, чтобы вернуться позже», — предположил он.

Михаил забрал Вагнера из приюта. Теперь тот снова дома: «Мы очень переживали. Вагнеру меньше года. Договорились с „Никой“ о кастрации, чипировании, внесли мои данные в базу. Теперь при отъезде буду оставлять его у них — спокойнее», — говорит он.

«Вагнер сразу узнал хозяина — прыгал и визжал от радости. Надеемся, его больше не оставят без присмотра», — сказали в фонде.

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