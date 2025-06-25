36 самовольных надстроек на кирпичных боксах, пристройку и навес обнаружили сотрудники инспекции по недвижимости.

На основании договора аренды земельный участок предоставлен для эксплуатации автомобильных гаражей, но не для строительства, сообщили в инспекции. Так что всё это пошло под снос.

Между тем, двухэтажные постройки здесь стоят давно. По крайней мере несколько лет за забором разных ГСК на Малинской улице можно было увидеть вторые этажи. Почему их обнаружили только сейчас, неизвестно. Возможно, это плановое обследование местности, возможно, активность инспекции связана с ведущимся строительством подъездной дороги к будущему зданию ГИБДД на Малинской улице. Дорога как раз пройдёт возле гаражей.

Двух- и трехэтажные гаражи во множестве стоят рядом с Зеленоградом — например, на улице Андреевка. У некоторых есть даже балконы. В интернете открыто выставляют объявления о продаже «гаражей» в Андреевке, внутри которых квартира-студия, мастерская, студия звукозаписи. Естественно, со всеми удобствами: отопление, свет, вода, канализация. Один гараж собственник даже сделал хостелом — и с этим, выражаясь официально, нецелевым использованием помещения областные чиновники ничего не могут (или не хотят) сделать.