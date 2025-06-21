Платформу Рижская закрыли два с половиной года назад. Её реконструкцию сначала привязали к МЦД-3, а затем к строительству высокоскоростной магистрали и крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с тремя диаметрами, метро и вокзалом ВСМ, куда будут прибывать «Сапсаны». Из-за этого изрядно сдвинулись сроки, но работы на Рижской идут.
Сейчас на станции начали строить конкорс — надземный переход. Кроме того, здесь строят две новые платформы на месте прежних.
Проблема в связи станции МЦД-3 через надземный переход с будущим большим вестибюлем, чтобы комфортно переходить на другие диаметры и к станциям метро. Для его строительства надо снести здания в Водопроводном переулке, стоящие фактически в полосе отвода железной дороги. У них есть собственник — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, который долгое время судится с Росжелдором и РЖД по поводу изъятия зданий. Пока окончательного решения нет.
В проектных рендерах завершение строительства всего ТПУ — 2029 год. Хотя высокоскоростную магистраль «Москва—Петербург» планируют открыть в 2028-м.
Официально открытие станции Рижской МЦД-3 привязано к открытию всего ТПУ с вокзалом. Но, судя по ведущимся работам, станцию Рижская можно достроить и открыть для пассажиров раньше, пусть и без надземного перехода к метро и ВСМ. Спросим РЖД о такой возможности.