Проблема в связи станции МЦД-3 через надземный переход с будущим большим вестибюлем, чтобы комфортно переходить на другие диаметры и к станциям метро. Для его строительства надо снести здания в Водопроводном переулке, стоящие фактически в полосе отвода железной дороги. У них есть собственник — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, который долгое время судится с Росжелдором и РЖД по поводу изъятия зданий. Пока окончательного решения нет.

В проектных рендерах завершение строительства всего ТПУ — 2029 год. Хотя высокоскоростную магистраль «Москва—Петербург» планируют открыть в 2028-м.

Официально открытие станции Рижской МЦД-3 привязано к открытию всего ТПУ с вокзалом. Но, судя по ведущимся работам, станцию Рижская можно достроить и открыть для пассажиров раньше, пусть и без надземного перехода к метро и ВСМ. Спросим РЖД о такой возможности.