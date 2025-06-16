Горожане могут бесплатно обследовать органы желудочно-кишечного тракта в поликлиниках и эндоскопических центрах в рамках диспансеризации. Это нужно для профилактики онкологических заболеваний.

Основная задача — выявить патологии и состояния, предшествующие развитию онкологии органов ЖКТ, сообщили в мэрии. Людям 45 лет и старше обоих полов проводят эзофагогастродуоденоскопию — это эндоскопическое исследование, которое позволяет осмотреть внутренний просвет и слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Процедура малоприятная, но в мэрии обещают, что её будут выполнять «максимально комфортно» на современном оборудовании. Гастроскопия в поликлинике занимает не более 30 минут.

Гастро и колоноскопию в эндоскопическом центре проводится под общим наркозом — легкий сон. В этом случае общее время пребывания в медучреждении не превышает двух часов. Если выявлена какая-либо патология, врач-терапевт или врач общей практики оперативно свяжется с пациентом и назначит лечение. В состав обследования также входит экспресс-тестирование на наличие хеликобактер пилори.

Направления на это исследование уже появились в ЕМИАС — для пациентов, не проходивших гастро- и колоноскопию в течение последних нескольких лет. Делают их, в частности, в поликлинике в 20-м микрорайоне.

Обследование назначено по инициативе Московского онкологического общества. Заболевания желудочно-кишечного тракта длительное время развиваются бессимптомно и долгие годы могут себя никак не проявлять. Можно пройти обследование превентивно и бесплатно. Оно поможет не просто выявить, но и вылечить патологии, которые могут привести к развитию онкологии.