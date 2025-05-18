Никита Сумбулов долго и подробно изучал исторический материал, чтобы восстановить события битвы до мельчайших деталей. Приобретя необходимые элементы, он кропотливо воссоздал каждую деталь сражения: окопы, противотанковые ежи, здания, железнодорожные пути и рвы.

Никита работает начальником пожарной части 61 зеленоградского МЧС в Северной промзоне.

«Для меня важно, чтобы память о тех событиях жила в сердцах поколений. Именно поэтому я решил создать этот макет, чтобы наглядно показать, как проходила битва за Крюково», — сказал Никита.