Планировали отремонтировать и футбольное поле под навесом, но здесь работы, похоже, пока не начались. Можно ли открыть спорткомплекс, не дожидаясь ремонта поля, непонятно.

Изначально ремонт должен был занять около 10 месяцев. Сейчас по паспорту объекта и явно не раз переписанному сроку, ремонт ФОКа завершится во втором квартале 2025 года. ?

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Москомспорт», чтобы узнать о сроках открытия спорткомплекса для посетителей.