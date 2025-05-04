Число обращений по поводу присасывания клеща в Московской области выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Их можно встретить не только в лесу, но и на газонах, в парках, у дома. Эти насекомые опасны: в Подмосковье они переносят боррелиоз и другие инфекции.

Если клещ всё-таки присосался, теперь помощь можно получить не только в травмпункте: снять его могут в любой взрослой поликлинике Зеленограда, без записи и даже если вы не прикреплены.

Время приёма:

будни — с 08:00 до 20:00

суббота — с 09:00 до 18:00

воскресенье — с 09:00 до 16:00.

После закрытия поликлиник: — с 20:00 до 22:00 — в травмпункте (корпус 2042) — с 22:00 до 08:00 — в приёмном отделении больницы (Каштановая аллея, д. 2, стр. 15).

Не пытайтесь снимать клеща самостоятельно — легко оставить под кожей части тела насекомого, что может вызвать воспаление. А главное — клеща нужно сдать на анализ, чтобы понять, был ли он заражён. Для этого важно доставить его живым.

Чтобы избежать укуса, надевайте плотную одежду с длинными рукавами, головной убор, используйте репелленты и внимательно осматривайте тело после прогулок.