Металлические ограждения поставили практически вдоль всего корпуса 360, они разделили пополам пешеходную дорожку. Большая их часть упала во время снегопада и сильного ветра 1 мая. Но дело даже не в этом: у дома и раньше неоднократно велись подобные работы, но забор не ставили. К тому же он отрезал путь «скорой помощи» и пожарным машинам, которые могут быстро проехать по пешеходной зоне, в случае чего. Ведь с другой стороны «Флейты» закрыт один въезд и вскоре должно продолжиться строительство дороги.

Забор появился без каких-либо уведомлений жителей, информации, зачем и на каком основании он установлен, нет ни на самом ограждении, ни на подъездах корпуса 360, ни на отдельном информационном стенде. Таким образом началось комплексное благоустройство: у «Флейты» меняют все старые детские площадки на новые, с резиновым покрытием. Также заменят асфальт и бордюры на пешеходных дорожках. Сделают карманы на восемь машин (вероятно, у 1-го подъезда). На выполнение работ по графику дается два месяца, контракт заключен почти на 18 миллионов рублей.

Заказчик работ — зеленоградский «Жилищник». Заказчик или подрядчик поставил забор вдоль дома, не потрудившись предупредить жителей, мы не знаем, но об этом благоустройстве, естественно, заранее знали и в управе, и в префектуре. Ограждения ставили прямо накануне аномального снегопада с сильным ветром — прогноз погоды уже был известен. Секции забора подперли мешками с песком, что не помешало им упасть.