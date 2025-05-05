Металлические ограждения поставили практически вдоль всего корпуса 360, они разделили пополам пешеходную дорожку. Большая их часть упала во время снегопада и сильного ветра 1 мая. Но дело даже не в этом: у дома и раньше неоднократно велись подобные работы, но забор не ставили. К тому же он отрезал путь «скорой помощи» и пожарным машинам, которые могут быстро проехать по пешеходной зоне, в случае чего. Ведь с другой стороны «Флейты» закрыт один въезд и вскоре должно продолжиться строительство дороги.
Забор появился без каких-либо уведомлений жителей, информации, зачем и на каком основании он установлен, нет ни на самом ограждении, ни на подъездах корпуса 360, ни на отдельном информационном стенде. Таким образом началось комплексное благоустройство: у «Флейты» меняют все старые детские площадки на новые, с резиновым покрытием. Также заменят асфальт и бордюры на пешеходных дорожках. Сделают карманы на восемь машин (вероятно, у 1-го подъезда). На выполнение работ по графику дается два месяца, контракт заключен почти на 18 миллионов рублей.
Заказчик работ — зеленоградский «Жилищник». Заказчик или подрядчик поставил забор вдоль дома, не потрудившись предупредить жителей, мы не знаем, но об этом благоустройстве, естественно, заранее знали и в управе, и в префектуре. Ограждения ставили прямо накануне аномального снегопада с сильным ветром — прогноз погоды уже был известен. Секции забора подперли мешками с песком, что не помешало им упасть.
Подняли их неспешно, только 3 мая. Проход вдоль 600-метрового дома значительно сужен, с коляской пройти уже проблематично. Пешеходов прижали к стенам дома. Учитывая, что с крыши льёт после дождей, с фасадов периодически падают куски бетона, с балконов кидают что попало, а по узкой дорожке гоняют на мопедах и электросамокатах — стало опасно. Жители уже отправили возмущенное письмо в префектуру с требованием восстановить нормальный проход вдоль дома.
Вдоль «Флейты» и меняли площадки, и укладывали плитку, и годами раскапывали-закапывали трубы, но таких заборов не ставили. Возможно, так безопаснее для пешеходов, но надо объяснить это людям. Которые по факту видят, что на газоны въехали тракторы, площадки разворочены, по пешеходной зоне ездит строительная техника. А параллельно ещё убирают упавшие в ночь с 1 на 2 мая деревья.
Кроме того, с другой стороны «Флейты» не закончено строительство сквозной дороги. Здесь предстоит уложить ещё один слой асфальта вдоль всего дома и доделать благоустройство. А это означает перекрытую дорогу. Когда именно вновь появятся строители, точно неизвестно, но такие работы выполняются весной-летом — так что могут начаться в любой момент. Как к дому будет подъезжать та же «скорая», если будет огорожено с двух сторон, непонятно.