«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве 05.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Металлические ограждения поставили практически вдоль всего корпуса 360, они разделили пополам пешеходную дорожку. Большая их часть упала во время снегопада и сильного ветра 1 мая. Но дело даже не в этом: у дома и раньше неоднократно велись подобные работы, но забор не ставили. К тому же он отрезал путь «скорой помощи» и пожарным машинам, которые могут быстро проехать по пешеходной зоне, в случае чего. Ведь с другой стороны «Флейты» закрыт один въезд и вскоре должно продолжиться строительство дороги.

Забор появился без каких-либо уведомлений жителей, информации, зачем и на каком основании он установлен, нет ни на самом ограждении, ни на подъездах корпуса 360, ни на отдельном информационном стенде. Таким образом началось комплексное благоустройство: у «Флейты» меняют все старые детские площадки на новые, с резиновым покрытием. Также заменят асфальт и бордюры на пешеходных дорожках. Сделают карманы на восемь машин (вероятно, у 1-го подъезда). На выполнение работ по графику дается два месяца, контракт заключен почти на 18 миллионов рублей.

Заказчик работ — зеленоградский «Жилищник». Заказчик или подрядчик поставил забор вдоль дома, не потрудившись предупредить жителей, мы не знаем, но об этом благоустройстве, естественно, заранее знали и в управе, и в префектуре. Ограждения ставили прямо накануне аномального снегопада с сильным ветром — прогноз погоды уже был известен. Секции забора подперли мешками с песком, что не помешало им упасть.

Подняли их неспешно, только 3 мая. Проход вдоль 600-метрового дома значительно сужен, с коляской пройти уже проблематично. Пешеходов прижали к стенам дома. Учитывая, что с крыши льёт после дождей, с фасадов периодически падают куски бетона, с балконов кидают что попало, а по узкой дорожке гоняют на мопедах и электросамокатах — стало опасно. Жители уже отправили возмущенное письмо в префектуру с требованием восстановить нормальный проход вдоль дома.

Вдоль «Флейты» и меняли площадки, и укладывали плитку, и годами раскапывали-закапывали трубы, но таких заборов не ставили. Возможно, так безопаснее для пешеходов, но надо объяснить это людям. Которые по факту видят, что на газоны въехали тракторы, площадки разворочены, по пешеходной зоне ездит строительная техника. А параллельно ещё убирают упавшие в ночь с 1 на 2 мая деревья.

Кроме того, с другой стороны «Флейты» не закончено строительство сквозной дороги. Здесь предстоит уложить ещё один слой асфальта вдоль всего дома и доделать благоустройство. А это означает перекрытую дорогу. Когда именно вновь появятся строители, точно неизвестно, но такие работы выполняются весной-летом — так что могут начаться в любой момент. Как к дому будет подъезжать та же «скорая», если будет огорожено с двух сторон, непонятно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, благоустройство
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
© 1997–2025 Зеленоград.ру