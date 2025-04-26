Зеленоградский университет занял 8-е место в обновлённом предметном рейтинге RAEX «Электроника, радиотехника и системы связи» за 2025 год — поднявшись сразу на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.



Университет вернул позиции, утраченные в 2024 году, и вновь вошёл в десятку лучших вузов страны по этому направлению. Лидируют в рейтинге МИФИ, «Бауманка» и ВШЭ.



Образовательные программы в области электроники и радиотехники востребованы по всей стране — более половины студентов вузов-лидеров приезжают из других регионов, что для других направлений нехарактерно.



Кроме того, МИЭТ укрепил свои позиции в категории «Технологии материалов», поднявшись на две строчки — с 16-го на 14-е место.



Рейтинги RAEX составляются на основе объективных данных: статистики Минобрнауки РФ, библиометрических баз, результатов студенческих олимпиад, мониторинга СМИ и данных соцсетей. Оцениваются образовательная, научная и общественная миссии университетов.