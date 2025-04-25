Голосования за установку терминалов для получения интернет-заказов в тридцати зеленоградских домах провалились — не набралось нужного количества участников. А постаматы всё равно ставят и подключают. Как выяснилось, с недавнего времени мэрия разрешила ставить постаматы «в тестовом режиме». Именно этим и воспользовался «Жилищник».

Без согласия жильцов постаматы уже заработали в подъездах корпусов 1110, 2024 и 2034 — собрания собственников в них были назначены, но не состоялись, то есть решение не принято.

Установка постаматов регламентируется постановлением мэрии 2022 года, где четко прописано: «В местах общего пользования постаматы размещаются на основании решений, принятых общими собраниями собственников (ОСС) в соответствии с Жилищным кодексом РФ». Тогда же издано распоряжение департамента торговли и услуг (отвечает за реализацию проекта), где описан порядок размещения постаматов в домах. В документе сообщается, что протокол собрания о согласии большинства собственников на установку постамата необходим.

Однако в начале марта (когда собрания собственников уже шли), департамент внес поправки в своё распоряжение: теперь в нем появились термины «опрос жителей» и «тестовый режим». Получается, если большинство участников опроса в системе «Электронный дом» проголосовали за постамат, то его можно поставить в тестовом режиме: до какого-либо решения ОСС или на 11 месяцев. Из-за отсутствия кворума решения на ОСС не принято, а значит, решили, вероятно, в «Жилищнике», постамат можно ставить.

Опросы в системе «Электронный дом» действительно проходили в прошлом году. И для положительного результата опроса кворум (как на ОСС) уже не требуется. Например, в корпусе 519 в таком опросе за постамат проголосовал один человек. Он же был единственным участником. Получается, один человек решил за весь дом — по крайней мере на 11 месяцев. А там департамент ещё что-нибудь придумает или жители привыкнут к постамату.

Нейтрально относясь к самой идее постаматов в подъездах, отметим, что владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом в доме собственники этого дома — это установлено Жилищным кодексом. Передача общего имущества в пользование третьим лицам возможна только по решению собственников на общем собрании. Получается, распоряжение московского департамента выше федерального кодекса.И дело не в постамате, а в той вольности, с которой структуры мэрии (департамент, префектуры, «Жилищник») позволяет себе распоряжаться нашими домами, нашей собственностью. Сегодня захотели и поставили постаматы, завтра возникнет ещё какой-нибудь потенциально выгодный проект — протолкнут и его.

«Зеленоград.ру» попросит прокуратуру дать правовую оценку этой практике.