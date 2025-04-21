Группа соседей-единомышленников установила стену памяти с портретами героев Великой Отечественной войны во дворе рядом с корпусами 1448-1451. Недавно инициативная группа посадила во дворе девять деревьев в память о восьми погибших на СВО жителях микрорайона. Девятое дерево символизирует жизнь и продолжение борьбы.
«Мы начинали с небольшой идеи, хотели сделать подарок к 23 февраля мужчинам, которые защищают нас сейчас в зоне СВО. А также почтить память тех, кто уже погиб или пропал без вести — так появился баннер „Ребята с нашего двора“,» — рассказала одна из участниц инициативной группы Наталия.
Позже в управе попросили снять баннер, но пообещали установить официальный стенд к майским праздникам. В итоге управа разрешила использовать это место, а все работы жители делали за свой счёт.
Сейчас народный мемориал состоит из трёх частей: в центре — те, кто служит или погиб на СВО из 14-го микрорайона, слева — герои СВО со всего Зеленограда, справа — участники Великой Отечественной войны.
На баннере к 9 Мая с участниками войны — 25 портретов, но пока он заполнен лишь наполовину. Поучаствовать может каждый, не только жители 14-го микрорайона. Чтобы разместить здесь портрет своего родственника, можно обратиться по вотсапу 89067293534 или 89260948083.
Сначала планировалось, что баннер будет установлен до 10 мая, но потом в управе разрешили оставить баннер на постоянной основе. При этом большинство читателей «Зеленоград.ру» (67%), принявших участие в опросе, считают, что в Зеленограде нужен постоянный мемориал в память участников СВО.
В голосовании приняли участие более трёх тысяч человек. @zelenogradru