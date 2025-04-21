На баннере к 9 Мая с участниками войны — 25 портретов, но пока он заполнен лишь наполовину. Поучаствовать может каждый, не только жители 14-го микрорайона. Чтобы разместить здесь портрет своего родственника, можно обратиться по вотсапу 89067293534 или 89260948083.

Сначала планировалось, что баннер будет установлен до 10 мая, но потом в управе разрешили оставить баннер на постоянной основе. При этом большинство читателей «Зеленоград.ру» (67%), принявших участие в опросе, считают, что в Зеленограде нужен постоянный мемориал в память участников СВО.

В голосовании приняли участие более трёх тысяч человек. @zelenogradru