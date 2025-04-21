По данным Госавтоинспекции, с начала года таких происшествий в Москве стало меньше на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество пострадавших снизилось на 15%. Погибших в авариях со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) нет.

Один из факторов снижения числа аварий — меры по регулированию, считают в мэрии: идентификация пользователей через Mos ID, технические ограничения скорости, система штрафов и блокировок за агрессивную езду. Все это снижает риски на тротуарах и в пешеходных зонах.

Операторы сервисов проката отмечают: в сравнении с другими видами транспорта, СИМ становятся более безопасными. По словам представителей компании Whoosh, в Москве за день в ДТП с автомобилями травмы получают столько же человек, сколько за год — в ДТП с участием СИМ. При этом число поездок и количество самокатов растут значительно быстрее, чем количество аварий.

Но штрафы и ограничения — не главное. Реальные цифры аварийности зависят не только от самокатчиков. Несмотря на усилия по снижению скорости и ужесточению правил, ключ к безопасности СИМ — в инфраструктуре. Это подтверждают и статистика, и исследование TrueSharing: более 70% аварий происходят на участках, где пересекаются разные транспортные потоки. Чем меньше таких пересечений — тем безопаснее. Если у СИМ появится собственная сеть маршрутов — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами, — число инцидентов можно сократить значительно.

В Зеленограде зачатки велоинфраструктуры появляются благодаря частным девелоперам, а не городской администрации. Например, в строящемся 22-м микрорайоне на пешеходных переходах сделали светофор и выделенную полосу для СИМ. И наоборот — в результате действия городского подрядчика потенциальные велодорожки исчезают, как это произошло недавно на Георгиевском проспекте.