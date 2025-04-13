Этому долгострою на Кутузовском шоссе больше 20 лет. Решение о строительстве ЖК «Кутузовская слобода» приняла мэрия ещё в 2003 году по предложению префекта Смирнова. Почти полсотни домов старинной деревни Кутузово предполагалось снести, жителей выселить, заплатив им компенсации. Выселения сопровождались скандалами, судами и пожарами. Но и со строительством коттеджей что-то пошло не так — в 2018-м году застройщик был признан банкротом, а его имущество в итоге долго пытались продать.

Первый покупатель отказался от сделки и в конце прошлого года все права на участок площадью 16,5 гектар и 21 недостроенное здание приобрела компания «Апсайд Ж», которая теперь преобразовалась в ООО «Специализированный застройщик Апсайд Кутузовская Слобода». Конечным владельцем застройщки является Алексей Перлин — основатель девелопера Upside.

Что за дома там будут построены, пока неизвестно — среди проектов Upside есть и 58-этажные небоскребы, и среднеэтажные клубные дома класса «премиум», и типовые ЖК. «Каждый жилой комплекс создается с учетом особенностей локации», — говорит Алексей Перлин.

Сейчас самая крупная постройка — трехэтажный «блокированный жилой дом» (корпус 2227) общей площадью почти 2000 кв.метров. Но вряд ли здесь останутся только малоэтажные дома. Что сейчас происходит в этой заброшке, расскажем уже завтра.