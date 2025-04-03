Хотя внутри уже идёт ремонт, дверь в отделение открыта и многие заходят, на замечая объявления на входе.
«Мы только начали, пока работаем, жители могут посещать другие отделения. Но в день очень много людей заходит с вопросами, не замечая объявления у входа», — сказал один из рабочих. При этом на картах Яндекса это отделение отмечено работающим.
Ближайший офис Сбера для физических лиц теперь находится в корпусе 435А и работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00; офис для юрлиц в Савелкинском проезде, рядом с бизнес-центром, работает по будням с 9 до 19, по выходным с 10 до 16.
Рабочие сказали, что на полную реконструкцию помещения им потребуется около двух месяцев. Офис в корпусе 249 откроется 17 июня.
Также рассматривается вопрос о возможном закрытии на время реконструкции офиса в Савёлкинском проезде и в корпусе 834А (на Крюковской площади).
Несмотря на развитие электронного банкинга, более половины опрошенных читателей «Зеленоград.ру» хотя бы раз посещали отделение Сбербанка в течение последнего года.