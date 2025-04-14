Муниципалитеты Матушкино, Старого Крюково, Силино и Крюково заключили контракты общей стоимостью 1,2 миллиона рублей за статьи о своей работе в бумажной «окружной газете Зеленограда». Проблема в том, что такая газета уже не издаётся. Где именно будут печататься материалы, в администрациях не объясняют.
Контракты заключены с «Издательским домом 41». В техническом задании чётко указано: одна полоса формата А3 раз в квартал — именно в окружной газете Зеленоградского округа. Раньше этой газетой считалась «41», но с начала года она не выходит. В префектуре (учредитель газеты) сообщили «Зеленоград.ру», что в 2025 году выпусков не планируется — только рекламная «41 плюс» и, возможно, разовые спецвыпуски.
Мы спросили глав четырёх зеленоградских муниципалитетов, где всё-таки будут публиковаться статьи об их работе. Ответ — «в окружной газете ЗелАО» и «контракт заключён с ИД „41“». Поскольку бумажной газеты «41» больше не существует, остаётся только «41 плюс». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил: речь идёт именно о ней.
«41 плюс» почти полностью состоит из рекламы. В последнем номере рекламные объявления были разбавлены советами дачникам и телепрограммой. Будут ли статьи о работе районных депутатов располагаться между рекламой надгробий и слуховых аппаратов или на отдельной вкладке, пока неизвестно.
Возможно, публикации и найдут своё место, но доступность информации для тех, кто привык к «бумаге», может снизиться. По данным издателя, «41 плюс» разносят по почтовым ящикам, но её тираж — 36700 экземпляров, почти вдвое меньше, чем у закрывшейся «41».
Контракты заключены с «Издательским домом 41». В техническом задании чётко указано: одна полоса формата А3 раз в квартал — именно в окружной газете Зеленоградского округа. Раньше этой газетой считалась «41», но с начала года она не выходит. В префектуре (учредитель газеты) сообщили «Зеленоград.ру», что в 2025 году выпусков не планируется — только рекламная «41 плюс» и, возможно, разовые спецвыпуски.
Мы спросили глав четырёх зеленоградских муниципалитетов, где всё-таки будут публиковаться статьи об их работе. Ответ — «в окружной газете ЗелАО» и «контракт заключён с ИД „41“». Поскольку бумажной газеты «41» больше не существует, остаётся только «41 плюс». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил: речь идёт именно о ней.
«41 плюс» почти полностью состоит из рекламы. В последнем номере рекламные объявления были разбавлены советами дачникам и телепрограммой. Будут ли статьи о работе районных депутатов располагаться между рекламой надгробий и слуховых аппаратов или на отдельной вкладке, пока неизвестно.
Возможно, публикации и найдут своё место, но доступность информации для тех, кто привык к «бумаге», может снизиться. По данным издателя, «41 плюс» разносят по почтовым ящикам, но её тираж — 36700 экземпляров, почти вдвое меньше, чем у закрывшейся «41».
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