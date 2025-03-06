Газета «41» издавалась в Зеленограде более тридцати лет — с 1990 года. С 2011-го распространялась бесплатно, еженедельно её доставляли в почтовые ящики и раскладывали в общественных местах. Но последний номер вышел в конце декабря и больше её не видели.

«В этом году будет выходить только рекламная газета 41+. Возможны разовые спецвыпуски», пояснили «Зеленоград.ру» ситуацию в префектуре. Префектура — учредитель газеты, а издаёт её «Издательский дом 41».

Тираж газет почти был почти 77 тысяч экземпляров. На её издание выделялись бюджетные деньги, но теперь эта статья расхода урезана, рассказал «Зеленоград.ру» знакомый с ситуацией источник. В последние годы «41» контролировалась не только префектурой, но главным образом мэрией.

Вероятно, это общая московская тенденция. Районные бумажные газеты, которые раньше издавались, начали пропадать лет девять назад. Окружные держались дольше, но со временем перешли в электронный формат. Но люди старшего поколения, привыкшие к бумажным изданиям, не знаюпериодически спрашивают — где же привычная «41»?