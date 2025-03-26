«Обычно мне удаётся сесть только в третий по счету автобус, так как людей слишком много. Такси стоит дорого, до МЦД доходит до 500-700 рублей по утрам. Приходится ждать и опаздывать», — говорит жительница ЖК Анастасия. «Я обычно по часу стою, выхожу заранее, но попасть в автобус не удаётся», — добавляет Ольга.

Зеленоградские автобусы «Мосгортранса» до ЖК не доезжают. С 29 марта автобусы 16 и 32к продлят до новой остановки «Середниковская улица» на Кутузовском шоссе. В чатах жители ЖК «Новый Зеленоград» смеются: «пешком до Зеленограда идти станет на триста метров меньше».

Многие уверены, что продление автобусов 16 и 32К до остановки «Кутузовское шоссе, 1» радикально улучшит транспортную доступность для жителей «Нового Зеленограда». С другой стороны, это увеличит длину маршрутов и потребует согласования между чиновниками Москвы и Московской области.

«Зеленоград.ру» спросит департаменты транспорта Москвы и области о вариантах решения этой пограничной проблемы и вернётся с ответом.