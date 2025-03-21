Конкретные цифры Баранов не привёл, сославшись на регламент выступления, а в информационно-аналитической записке о деятельности московского МВД нет данных о преступлениях, совершаемых самими мигрантами.

Зато есть информация о выявленных фактах незаконной миграции — за прошлый год их число удвоилось. В полиции считают этот результат позитивным, ведь чем больше фактов незаконной миграции выявляют, тем лучше идёт работа по «декриминализации города».

Работа по преступлениям мигрантов находится на особом контроле полиции ещё и потому, что «наш противник пытается на религиозной розни усилить эти процессы», объяснял Баранов и привел такой пример: половина новостей о преступлениях мигрантов в телеграме, по которым полиция проводит проверки, «приходят из Украины и не имеют ничего общего с действительностью или же само событие было три-пять лет назад».

То есть, по словам начальника полиции, «нас пытаются взбудоражить изнутри, вызвать негативное отношение к тем иностранным гражданам, которые в данный момент находятся здесь».