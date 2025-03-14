Сейчас при движении по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы на платную дорогу М-11 навигатор строит маршрут через Зеленоград — с разворотом на Московском проспекте (на схеме отмечено красным). Для легковых машин это нормально, но грузовики просто не могут нормально развернуться. Результат — заторы и вечно испорченный газон и бордюр на развороте напротив ТЦ в 5-м микрорайоне. При этом нормальный разворот для грузовиков есть на Ленинградке чуть дальше — напротив МЖК, ехать дополнительно всего 600 метров (на схеме — зеленым).