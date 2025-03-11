«В одном из телеграм-каналов была размещена публикация о непринятии сотрудниками столичной полиции мер по поступившему сигналу о нападении на трехлетнюю девочку. Данная информация не соответствует действительности», сообщает зеленоградская полиция и рассказывает официальную позицию — подозреваемую задержали, в связи с заболеванием поместили в медицинское учреждение, по выходу из которого «к ней будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством, а собранные в ходе проверки материалы переданы в следственные органы». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Один из телеграм-каналов» — это, вероятно, наша редакция. Разумеется, в нашей публикации было написано, что полиция оперативно приехала. Но вопросы в другом.
«Зеленоград.ру» стало известно, что 6 марта та же женщина в продуктовом магазине намеренно сильно ударила и толкнула 5-летнего ребенка, он ударился головой о прилавок со стеклянными бутылками и упал на пол (видео). Со слов мамы ребенка, женщина кидалась на неё, кричала матом на весь магазин. Вызвали Росгвардию, а мама ребенка поехала в отделение полиции и написала заявление. Но, судя по следующему нападению через два дня, женщину отпустили. С мамой пострадавшего ребенка из полиции до сих пор не связались.
Более того, эта же женщина прошлым летом нападала на людей с ножом (на видео — момент задержания). Тогда возбудили уголовное дело, но, похоже, подозреваемую снова отпустили. Также известно и о других нападениях. Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал «Зеленоград.ру», что мера пресечения по этому делу — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Вот так эта женщина, которая держит в ужасе весь район, остаётся на свободе и продолжает демонстрировать «надлежащее поведение».
В январе вынесли постановление о применении к ней, как к невменяемой, принудительных мер медицинского характера, но на него была подана апелляционная жалоба. Суд будет рассматривать это дело только в середине марта. Изменят ли ей меру пресечения сейчас, после новых нападений, пока неизвестно.