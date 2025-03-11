«Зеленоград.ру» стало известно, что 6 марта та же женщина в продуктовом магазине намеренно сильно ударила и толкнула 5-летнего ребенка, он ударился головой о прилавок со стеклянными бутылками и упал на пол (видео). Со слов мамы ребенка, женщина кидалась на неё, кричала матом на весь магазин. Вызвали Росгвардию, а мама ребенка поехала в отделение полиции и написала заявление. Но, судя по следующему нападению через два дня, женщину отпустили. С мамой пострадавшего ребенка из полиции до сих пор не связались.

Более того, эта же женщина прошлым летом нападала на людей с ножом (на видео — момент задержания). Тогда возбудили уголовное дело, но, похоже, подозреваемую снова отпустили. Также известно и о других нападениях. Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал «Зеленоград.ру», что мера пресечения по этому делу — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Вот так эта женщина, которая держит в ужасе весь район, остаётся на свободе и продолжает демонстрировать «надлежащее поведение».

В январе вынесли постановление о применении к ней, как к невменяемой, принудительных мер медицинского характера, но на него была подана апелляционная жалоба. Суд будет рассматривать это дело только в середине марта. Изменят ли ей меру пресечения сейчас, после новых нападений, пока неизвестно.