В полиции выяснилось, что у женщины был при себе нож и что ещё две мамы написали на неё заявление — их детей она ударила.

Но самое плохое в другом — в полиции прекрасно знают эту женщину, она состоит на учете в психиатрической больнице, но, с их слов, они ничего не могут с ней поделать, пока она не причинит кому-то серьёзную травму.

Знают её и жители 16-го микрорайона. Она раньше уже нападала на других детей и пожилых людей. Прошлым летом бросалась на детей с ножом, а ещё раньше, говорят местные жители, напала на мать с ребенком в коляске и ударила палкой пожилую женщину.

«Одна психичка терроризирует половину района, и ничего не сделать, видимо ее отправляют подлечиться, снимают острое состояние, выпускают, она бухает, что вызывает рецидив», — говорят соседи.

После летнего нападения она была дома после уже в тот же день, говорили соседи и добавляли тогда, что следователь просил их приносить больше заявлений. На сколько «больше»? Ведь за каждым нападением стоит травмированный человек. В этот раз, судя по заключению врача, у девочки ожог второй степени. Зеленоградские правоохранители ждут чего-то посерьёзней?

«Мы просим вас осветить эту проблему и привлечь внимание к безопасности детей в общественных местах. Мы уверены, что такие случаи не должны оставаться безнаказанными», — говорит мама пострадавшей девочки.

Если вы или ваши дети тоже пострадали от этой женщины, пожалуйста, напишите. Редакция «Зеленоград.ру» обратится в прокуратуру, чтобы проверить, действительно ли полиция бессильна перед районным террористом с диагнозом.