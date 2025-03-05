Длина заторов за прошлый год уменьшилась на 7%, посчитали в Центре организации дорожного движения. Уменьшилась также на 7% интенсивность трафика, а средняя загруженность в будни снизилась с 7 до 6 баллов.

Свободнее всего было после длинных праздников и в период летних отпусков.

Снижается и общее число машин. В течение прошлого года в город выезжало в среднем по 2,8 миллиона автомобилей в день, это на 1% меньше, чем годом раньше (и на девять процентов меньше, чем пять лет назад).

Тенденцию к снижению числа машин в мэрии связывают с развитием метро и МЦД, такси и каршеринга, проката самокатов и велосипедов.

Полтора года назад МЦД открыли и в Зеленограде, а в прошлом сезоне появился прокат электровелосипедов. Но сколько зеленоградцев сменили из-за этого личные автомобили на общественный транспорт или прокат, неизвестно.

Но главной причиной пробок в Зеленограде остаётся, похоже, не число машин, а недостаточная связность старой и новой частей города — в часы пик большая часть автомобильного трафика устремляется к двум существующим переездам через железную дорогу.

В планах построить ещё два — тоннель возле платформы Алабушево и путепровод возле Малино. Но для тоннеля в Алабушево ещё не завершили проектирование, а на путепровод в Малино даже не выделили деньги.