С прошлого года для перевозки строительного мусора нужно регистрироваться в специальной системе — для контроля за утилизацией, чтобы мусор не сбросили у дороги или в лесу.

Теперь 40 камер фиксируют нарушение этих правил — с помощью нейросетей они выявляют грузовые авто, а также распознают содержимое груза. Затем происходит проверка на наличие разрешения на перевозку. Камеры установили на маршрутах движения перевозчиков. При необходимости их могут перевесить в другие точки, где требуется более тщательное наблюдение за участком.

Теперь камеры ЦОДД умеют выявлять 65 видов нарушений, сказали в мэрии.