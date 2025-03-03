С прошлого года для перевозки строительного мусора нужно регистрироваться в специальной системе — для контроля за утилизацией, чтобы мусор не сбросили у дороги или в лесу.
Теперь 40 камер фиксируют нарушение этих правил — с помощью нейросетей они выявляют грузовые авто, а также распознают содержимое груза. Затем происходит проверка на наличие разрешения на перевозку. Камеры установили на маршрутах движения перевозчиков. При необходимости их могут перевесить в другие точки, где требуется более тщательное наблюдение за участком.
Теперь камеры ЦОДД умеют выявлять 65 видов нарушений, сказали в мэрии.
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