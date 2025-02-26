Спустя пять лет оборудование не появилось (хотя очистные на Восточной коммунальной зоне за эти годы модернизировали). Зато изменилась позиция — теперь в «Мосводостоке» озабочены этой проблемой: «Считаем необходимым осуществить предпроектную и проектную проработку с привлечением к данной проблеме специализированных научно-исследовательских организаций, — сказали «Зеленоград.ру» в «Мосводостоке» и добавили, что вопрос массовой установки диспоузеров требует «всесторонней проработки с учетом оценки мощности существующей системы водоотведения и влияния на тариф по оказанию услуг водоотведения».

Аргумент о тарифах не совсем понятен, поскольку плату и так поднимают. В остальном ясно, что проблема требует решения и финансирования.

Бытовой измельчитель может казаться избыточной прихотью, но это важный элемент системы раздельного сбора отходов. Ведь зачастую пищевые отходы идут в мусорное ведро, затем в мусоропровод, оттуда в уличные баки, где пачкают пригодный для переработки мусор — а значит, уменьшают количество вторсырья. Затем пищевые отходы попадают на полигоны, где всё равно перегнивают с образованием токсичного фильтрата и свалочного газа, которые все равно надо утилизировать.