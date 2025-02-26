Зеленоградские очистные сооружения нужно модернизировать для приёма пищевых отходов от кухонных измельчителей. Осталось «проработать вопрос» 26.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Измельчители встраиваются в кухонные мойки и позволяют избавиться от большой доли пищевых отходов — они идут в канализацию, смешиваясь со сточными водами, а не в мусоропроводы, загрязняя полезное вторсырья, и затем перегнивая на полигонах. Но зеленоградские очистные сооружения до сих пор не оборудованы необходимым оборудованием для приёма таких отходов.

«Массовое применение измельчителей (диспоузеров) приведет к двухкратному увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и перегрузке сооружений», говорили «Зеленоград.ру» пять лет назад, когда мы поднимали этот вопрос первый раз. Тогда же говорили, что оборудовать очистные сооружения необходимым оборудованием пока не планируется.

Спустя пять лет оборудование не появилось (хотя очистные на Восточной коммунальной зоне за эти годы модернизировали). Зато изменилась позиция — теперь в «Мосводостоке» озабочены этой проблемой: «Считаем необходимым осуществить предпроектную и проектную проработку с привлечением к данной проблеме специализированных научно-исследовательских организаций, — сказали «Зеленоград.ру» в «Мосводостоке» и добавили, что вопрос массовой установки диспоузеров требует «всесторонней проработки с учетом оценки мощности существующей системы водоотведения и влияния на тариф по оказанию услуг водоотведения».

Аргумент о тарифах не совсем понятен, поскольку плату и так поднимают. В остальном ясно, что проблема требует решения и финансирования.

Бытовой измельчитель может казаться избыточной прихотью, но это важный элемент системы раздельного сбора отходов. Ведь зачастую пищевые отходы идут в мусорное ведро, затем в мусоропровод, оттуда в уличные баки, где пачкают пригодный для переработки мусор — а значит, уменьшают количество вторсырья. Затем пищевые отходы попадают на полигоны, где всё равно перегнивают с образованием токсичного фильтрата и свалочного газа, которые все равно надо утилизировать.

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