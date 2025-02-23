С учетом существующих дорог и планов по строительству путепровода через Рижское направление железной дороги (между улицей Приорова и 8 марта), фактически получится дублер Ленинградского шоссе от МКАДа (М-11) до ТТК.

Согласно распоряжениям, проектирование планируют сделать в течение 2025 года за счет бюджета. Когда построят дорогу, пока неизвестно. А с учетом произошедшего с МСД, нельзя исключать, что проезд по новой дороге тоже со временем сделают платным.