«Количество птиц, поступающих в реабилитационные центры, доходит до ста в день, — рассказала Надежда Кузина. — Чтобы обеспечить лечение, необходимо большое количество людей, волонтеров, особенно нужны ветеринарные врачи».
Надежда Кузина десять дней работала в одном из реабилитационных центров для птиц в сафари-парке «Тайган» — в такие центры птиц отправляют после отлова на побережье, мойки от мазута и первичной помощи.
Основная причина гибели птиц — загрязнение перьев, дыхательных путей и клюва нефтепродуктами, поедание отравленный рыбы. Также необходимо лечить язвы, ожоги на лапах. Чтобы перья не потеряли свои свойства после контакта с мазутом и мойки, птицу нужно регулярно купать.
«В работу волонтера-ветврача в реабилитационном центре входит входит осмотр, кормление, лечебные процедуры, оформление новых птиц, уборка вольеров, дезинфекция помещений. Работа начинается в 8 утра и идёт до 21 часа», — рассказала Надежда Кузина.
Для работы волонтером в «Тайгане» не обязательно быть ветврачом. Помогать приезжают люди самых разных профессий без опыта работы с животными. На месте они перенимают опыт, учатся фиксации, кормлению, даче лекарственных средств.
Волонтерам предоставляют проживание в гостинице на территории парка Тайган и трёхразовое питание, приезжать нужно на длительный срок — не менее трёх дней. Чтобы узнать подробности и договориться о визите, обращайтесь:
— парк «Тайган», +7-916-664-05-24, +7-978-345-76-63