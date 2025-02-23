Надежда Кузина десять дней работала в одном из реабилитационных центров для птиц в сафари-парке «Тайган» — в такие центры птиц отправляют после отлова на побережье, мойки от мазута и первичной помощи.

Основная причина гибели птиц — загрязнение перьев, дыхательных путей и клюва нефтепродуктами, поедание отравленный рыбы. Также необходимо лечить язвы, ожоги на лапах. Чтобы перья не потеряли свои свойства после контакта с мазутом и мойки, птицу нужно регулярно купать.