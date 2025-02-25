Жителей шести старых домов в 19-м микрорайоне с прошлого года переселяют в новостройку на Заводской, 14. Переехать должны жильцы 534 квартир, но согласия получены только от 478 — остальным (это 11%) что-то не нравится. Основные причины отказов — не устраивает этаж, расположение дома, вид из окна, рассказали «Зеленоград.ру» в управе района Крюково.

Но проблемы есть и у тех, кто в принципе согласен переехать — почти половина (265 квартир) не подали заявки на переезд и сдачу ключей. Среди причин — устранение строительных дефектов, которые жители увидели при осмотре новой квартиры. Но сейчас дефектных актов с нарушением сроков исполнения застройщиком нет, отметили в управе.

Жители переселяемых пятиэтажек (это дома 2, 4, 6 на Заводской, 2 и 4 на Второй Пятилетке, дом 4 на 1 Мая) говорят, что даже если всё в новом жилье устраивает, сдать старую квартиру быстро не получается. Надо пригласить специалиста из «Жилищника», и до него, во-первых, сложно дозвониться. А во-вторых, надо ждать своей очереди, иногда месяц — например, в январе записывали на осмотр только на середину февраля. У сотрудника лимит обхода квартир, рассказала «Зеленоград.ру» одна из переезжающих, но пока не сдавших ключи от старой квартиры.

Есть и другие проблемы в новом доме — с открытием финансово-лицевых счетов (ФЛС) и оплатой коммунальных услуг. Старые ФЛС должен закрыть «Жилищник». Новые надо открывать через сайт мэрии, но по каким-то причинам это сделать невозможно. Платить за электричество непосредственно «Мосэнергосбыту» невозможно, расчеты идут через «Жилищник». Льготы, соответственно, переоформить нельзя, потому что это делается только в «Мосэнергосбыте». Не введены в эксплуатацию водосчётчики, поэтому плату за воду рассчитывают по общедомовым приборам учёта. Приходят астрономические суммы, причём сразу за три месяца, рассказывают жители. Но — «деваться некуда». И действительно некуда: реновация — дело недобровольное. Кажется неудивительным, что каждая десятая семья не спешит переезжать.



К тому же сроки переселения формально ограничены: по правилам реновации, после подписания договора на новую квартиру жильцы обязаны в течение 15 дней освободить старую. Если первая предложенная квартира по каким-то причинам не устраивает, пишется отказ, жители ждут приглашения на осмотр другой. Которую предлагают «по возможности», как говорят в префектуре, или при наличии, как пишут на mos.ru. Сколько раз можно отказываться от новых квартир, официально не говорят. Законодательно (статья 7.3) не предусмотрены ни выбор гражданами квартир, ни количество предлагаемых для переселения вариантов. Поэтому действуют по ситуации и, видимо, индивидуально. Как показывает практика, после третьего отказа департамент городского имущества может подать иск о принудительном переселении. Вернее, о прекращении права пользования старым жильем и признании права пользования новым. Такие гражданские дела проходят по категории «О предоставлении жилого помещения в связи с признанием дома аварийным». Аварийный в данном случае — подлежащий сносу. Суд, как правило, принимает сторону властей. Когда решение вступает в силу, приходят судебные приставы — они могут за один день просто вынести вещи на улицу и опечатать старую квартиру.