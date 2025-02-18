Размещать алкомаркеты в жилых домах, если вход в них находится со двора или возле детской площадки будет запрещено с 1 сентября. Также запретили ночную продажу спиртного в заведениях общепита, расположенного в многоквартирных домах. Сделано это по просьбе жителей, недовольных распитием во дворах, употреблением алкоголя на глаза у детей и ночными тусовками.

Новый закон о продаже спиртного, вносящий поправки в действующий, приняла Мособлдума. Речь идёт о продаже алкогольной продукции в магазинах, находящихся в жилых домах. Но запрет на торговлю не коснется торговых точек, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях к дому, а выходы-выходы устроены в радиусе «не более 30 метров до края проезжей части улично-дорожной сети».

«Когда они [алкомаркеты] находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, — жителей раздражает шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, которые там любят собираться. Поправки в законодательство эту ситуацию должны отрегулировать», прокомментировал решение зампред правительство Вячеслав Духин. «У детей с раннего возраста перед глазами формируется представление о нормализации употребления алкоголя. Это может привести к тому, что дети начнут воспринимать алкоголь как обычный элемент жизни», объясняет председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Запрет торговли спиртным с 23:00 до 8:00 коснётся «объектов общественного питания за исключением ресторанов», находящихся в домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Эта мера направлена на борьбу с «наливайками» — заведениями, которые получают ресторанную лицензию, но по факту работают как алкомаркеты. пояснил Духин.

«В Подмосковье в 2024 году было совершено почти 5 тысяч преступлений в состоянии опьянения. Составлено более тысячи протоколов в отношении несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Эта статистика вызывает беспокойство, что во многом и послужило причиной для дополнительных ограничений», сообщает пресс-служба губернатора.

У крупных федеральных сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» в области открыты более 1,9 тысяч магазинов алкоголя. При этом на первых этажах жилых домов работает большая их часть — 1,5 тысячи. В жилых домах есть и мелкие розничные точки, и кафе, и бары, где можно выпить. В новом законе также двое увеличен минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) компаний, торгующих в розницу алкоголем, — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей (как сейчас в Москве). Всего в Подмосковье, по данным ЕГАИС, работает 11600 магазинов с алкогольной лицензией (она нужна для торговли крепким спиртным и вином). Но новые ограничения коснутся и пива (сидра, медовухи, пуаре): их можно будет продавать только в ресторанах, барах, кафе, в том числе расположенных в жилых домах и возле них. То есть, в магазинах наливать уже нельзя (а такие торговые сети есть).

Массовое закрытие в жилых домах Московской области алкомаркетов может привести к росту нелегального рынка, прокомментировали новый закон «Коммерсанту» в Росалкогольтабакконтроле. Между тем, эксперты прогнозируют закрытие не крупных алкосетей, а небольших магазинов в домах или непосредственно возле домов с большим ассортиментом алкоголя — который в основном и приносит доход. Обычным супермаркетам будет немного проще — они могут сохранить магазины и продавать только продукты питания, хотя их выручка вероятнее всего серьезно сократится, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Другие предприниматели отмечают, что магазины со входом со двора встречаются реже, чем с улицы. Бизнесу это невыгодно, потому что, во первых, поток людей со стороны улицы больше, а во-вторых, во дворах сложнее с разгрузкой товара.

На федеральном уровне торговля алкоголем в магазинах запрещена с 23:00 до 8:00. Регионы могут ужесточать требования к розничной продаже алкоголя. В Москве ночной запрет распространяется только на торговые точки, а в ресторанах, кафе и барах спиртное продаётся без ограничений по времени и месту расположения общепита.