Объявленные с понедельника ограничения движения на Крюковской эстакаде в районе автобусных остановок начались, похоже, только сейчас. Кроме перекрытия части полосы, досталось и автобусной остановке — она тоже перекрыта, посадка происходит с обочины, сообщил очевидец.

По плану ограничения на Крюковской эстакаде для каких-то строительных работ продлятся до 16 марта. Частично закрывают по одной полосе движения в каждом направлении, сообщали в департаменте транспорта.