Запущен автобус от станции Подрезково до станции Лобня через аэропорт Шереметьево 04.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Коммерческая маршрутка 321К едет от Подрезково через Ленинградское шоссе, где делает остановки «Новоподрезково» и «Черкизово», далее по Шереметьевскому шоссе, заезжает к терминалам B и C (также есть остановка «Шереметьево 1»), затем идёт в Лобню. Полный маршрут стоит 90 рублей, до Шереметьево 70 рублей.

Московских льгот на проезд нет, только подмосковные (для областных льготников). Проезд можно оплатить картами «Стрелка» и «Тройка». Автобус делает 19 остановок, путь между станциями МЦД-1 и МЦД-3 — полчаса. Первоначально будут курсировать три автобуса, делая 75 рейсов в сутки, в дальнейшем количество автобусов увеличат до шести, а рейсов — до 150 в день, сообщили в областном Минтрансе.

По данным «Яндекс Карт», автобус выполняет всего несколько рейсов в день: отправление от Подрезково в 6:15, 7:15, 8:15, 17:50, 18:50, от Лобни в 6:20, 7:15, 16:50, 17:50, 19:50. Перевозчик и Минтранс при этом сообщают о специальном расписании для сотрудников аэропорта: первый рейс от Подрезково в 6:15, от Лобни в 5:50, завершение работы маршрута в 22:30. По условиям конкурса на право перевозок на этом маршруте, автобусы должны ходить утром и вечером раз в 15-30 минут, а днём раз в 30-50 минут. Как на самом деле сейчас ходит маршрутка, пока не знаем. ООО «Автоэкспресс» (это перевозчик на маршруте 321К) сообщает, что автобусы ходят с интервалом 10 минут, вечером до 15 минут, но часть рейсов следует по выделенному расписанию.

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