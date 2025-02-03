Злоумышленники звонят детям, представляются разработчиками Московской электронной школы, сообщают о сбое МЭШ и необходимости восстановить пароль, в противном случае пропадёт регистрация и аннулируются результаты олимпиад. Дальше мошенники выманивают код-пароль от портала Госуслуг.
Департамент образования предупреждает, что команда МЭШ ни при каких обстоятельствах не может запрашивать такие данные. Эта информация конфиденциальная, передавать ее третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. Если поступил такой звонок, нужно прекратить общение и сбросить вызов.
Пожалуйста, перешлите это сообщение своим детям и знакомым, чтобы предостеречь их от мошенничества.
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