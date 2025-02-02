В прошлом году оранжевых велосипедов «Велобайка» в Москве было 6 тысяч, в этом будет 9. Кроме того, улучшили сами велосипеды, обновив бескамерные покрышки — теперь они не только устойчивые к проколам, но и более мягкие для плавного и комфортного хода.

Велопрокат в Москве растёт не менее быстро, чем прокат самокатов. За прошлый сезон им воспользовались 3,7 млн раз — рост почти на 70%. В прошлом году прокатные велосипеды появились и в Зеленограде.