Кроме кофемашин, которыми знаменита эта компания, в магазине разнообразная бытовая техника, от стиральных машин до тостеров.
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