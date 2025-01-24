Вот время и места сбора (маршруты — на схемах):
- район Матушкино (1,2,4 микрорайоны): от корпуса 241
- район Савёлки (3,5,6,7 микрорайоны): сбор между катком и корпусом 357
- район Старое Крюково (8,9 микрорайоны): от корпуса 921
- район Силино (10,11,12 микрорайоны): от ТЦ «Ольга» в корпусе 1104 (цель обхода — предприятия торговли и услуг в корпусах 1104, 1106, 1106е, 1109)
- район Крюково (14-23 микрорайоны): сбор возле детской площадка у корпуса 1501.
Начало в 10:00.
Такие встречи обещают проводить каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Главы управ приглашают жителей в субботу 25 января на обход территории. Обещают общение с жителями района и ответы на их вопросы Новости
Массовое ДТП произошло ночью на улице Логвиненко со стороны 14-го микрорайона. Одна машина опрокинулась, пассажира доставали через багажник Новости
Без воды, света и отопления остались на выходных жители ЖК «Андреевская Ривьера 2» из-за поломки ничейной канализации Новости
Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на январских первенствах Москвы в лыжных гонках, легкой атлетике и борьбе Новости
Акция у врача-косметолога, кандидата медицинских наук Князевой И.А.: стоимость любой процедуры минус стоимость первичной консультации Реклама
Заброшенный торговый центр у станции Крюково огородили после публикации «Зеленоград.ру». Раньше в него мог зайти любой желающий Новости
Число офтальмологов в зеленоградских поликлиниках сократилось на треть. В мэрии скрывают данные о масштабах проблемы Новости