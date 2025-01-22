Канал о недвижимости «Стройки — и точка» предполагает, что на участке будет согласовано строительство крупного девелоперского проекта с жильем и сопутствующей инфраструктурой.

Раньше участком владела IKEA, которая в 2008 году построила на нем два офисных здания из шести планируемых, но затем отказалась от планов строительства следующих очередей бизнес-парка. Летом 2023 года IKEA продала «Химки Бизнес Парк» фирме «КЛС-Химки», а в конце 2024 года УК «ЭйЭмЭс» стала новым владельцем участка.