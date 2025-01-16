Номер маршрута 522, ходить будут, скорее всего, небольшие автобусы малой вместимости (типа «Газелей»), поскольку для обычных на аллеях ВДНХ места не хватит. Интервалы движения автобуса пока неизвестны. Судя по розовому цвету плашки, это так называемый социальный маршрут — такие ходят примерно раз в 20-30 минут. Электричка от Крюково до платформы Останкино идёт 50 минут.

Сейчас от станции МЦД-3 Останкино до входа на ВДНХ можно доехать по улице Академика Королева — в объезд, что занимает около получаса. Пешком идти от платформы тоже далековато, а территория выставочного центра большая. Бесплатный кольцевой автобус (маршрутка) ездит по территории ВДНХ, но чтобы в него сесть, надо еще добраться до этой территории.